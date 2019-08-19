Hasan Basri Güzeloğlu kimdir? Diyarbakır yeni Belediye Başkanı kimdir?

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu kayyum olarak atandıktan sonra internette araştırılmaya başlandı. Peki Hasan Basri Güzeloğlu kimdir? Diyarbakır Valisi kimdir? Diyarbakır yeni Belediye Başkanı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kimin yerine göreve getirildi? Twitter adresi ne? Tüm merak edilenler haberimizde...

HASAN BASRİ GÜZELOĞLU KİMDİR?

22 Eylül 1964 Ankara doğumlu olan Hasan Basri Güzeloğlu, idareci bir aileden gelmektedir.

İlk, orta ve lise eğitimini yurdumuzun değişik yörelerinde tamamlamıştır. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 04.07.1985 tarihinde birincilikle mezun olan Güzeloğlu, 1985 yılında açılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını da birincilikle kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girmiştir.

Şanlıurfa-Siverek ve Kütahya-Simav İlçeleri Kaymakam Vekilliği yapan Güzeloğlu, 1989 yılı Haziran ayında İçişleri Bakanlığında 74. Dönem Kaymakamlık Kursunu ikincilikle bitirerek tercihi ile Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesine atanmıştır. Sonra sırası ile Elazığ İli Baskil İlçesi, Bitlis İli Güroymak İlçesi, Niğde İli Ulukışla İlçelerinde Kaymakam olarak görev yapmıştır.10 Eylül 1997 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından başarısı doğrultusunda sınıf yükseltilerek İzmir İli Menderes İlçesi Kaymakamlığı görevine atanmıştır.

Hasan Basri Güzeloğlu;

01.02.2003 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 2003/5221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümüşhane Valiliğine, 25.08.2004 tarih ve 2004/7790 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Karaman Valiliğine, 04.04.2006 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 2006/10355 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Samsun Valiliğine, 11.05.2010 tarihli ve 2010/407 Bakanlar Kurulu Kararı ile Mersin Valiliğine, 15.09.2014 tarihli ve 2014/6780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Kocaeli Valiliğine atanarak, 01 Ekim 2014 tarihinde görevine başlamıştır.

1987 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından 1 yıllık süre için İngiltere' ye mesleki inceleme ve staj programı için gönderilen Güzeloğlu; Bakanlık ve Valilik düzeyinde çok sayıda Takdir ve Teşekkür belgelerinin yanı sıra çalıştığı il ve ilçelerin 'Fahri Hemşehrilik' beratları; bölge, il ve ilçe sivil toplum kuruluşlarından alınmış özel ödül ve başarı belgelerine sahiptir.Hasan Basri Güzeloğlu Türk İdareciler Derneği ve İçişleri Bakanlığı tarafından birlikte yapılan seçim sonucu 1996 yılı 'Türkiye'de Yılın İdarecisi Hizmet Ödülü'nü almıştır. Güzeloğlu ayrıca 2002 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından verilen '2002 Yılı İzmir'de Yılın İdarecisi Hizmet Ödülü'nü de almıştır.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, ulusal düzeyde yayımlanan birçok basın organı ve dergi tarafından 'Yılın Valisi' ödüllerini ve 2003 yılı Anadolu Gazeteciler Birliği GAP Oskarı ödül töreninde yılın 'En Başarılı Valisi' ödüllerini kazanmıştır. Ayşe Güzeloğlu ile yaşamını birleştiren Hasan Basri Güzeloğlu' nun 2 çocuğu bulunmaktadır.Yayımlanmamış bir adet Sosyolojik Araştırması olan Güzeloğlu, İngilizce bilmektedir.

HASAN BASRİ GÜZELOĞLU KİMİN YERİNE ATANDI?

Hasan Basri Güzeloğlu, Adnan Selçuk Mızraklı yerine kayyum olarak atanmıştır. Adnan Selçuk hakkında bilgiler:

Adnan Selçuk Mızraklı, Siverek’te ilkokul öğretmeni bir babayla ev emekçisi bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Üç yaşındayken babasının görevi nedeniyle Siverek’ten Eskişehir’in bir köyüne giderler. Üç yıl iki ayrı köyde görev yaptıktan sonra merkeze yerleşirler.

İlkokulu bitirdikten sonra İngilizce eğitim verilen Kadıköy Maarif Kolejini kazandı daha sonra Türkiye sıralamasında yüksek bir puanla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaydını yaptırdı. Ardından Ankara’da Onkoloji Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz bölümünde çalıştı.

1990’da iktisatçı Zeynep Mızraklı ile evlendi. Eşinin de desteğiyle girdiği sınavı kazanarak Dicle Üniversitesi Genel Cerrahi departmanına geldi. 2005’te Diyarbakır’da açılan Özel Veni Vidi Hastanesi’nde çalışmaya başladı.

Adnan Selçuk Mızraklı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'den %62 oy oranıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKANI NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

"Bu kapsamda Diyarbakır'da;

1- "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçundan Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesince 2017/129 Esas sayılı kovuşturma,

2- '"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018/7592 sayılı soruşturma,

3-'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/30425 sayılı soruşturma,

4-"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/111869 sayılı soruşturma,

5-"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/106124 sayılı soruşturma,

6-"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/111864 sayılı soruşturma,

7-"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/111876 sayılı soruşturma,

8-"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/111845 sayılı soruşturma,

9-"Terör Örgütü Propagandası Yapma, Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/28838 sayılı soruşturma yürütülen Adnan Selçuk Mızraklı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur.