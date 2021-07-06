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Hasan Basri Yalçın kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Hasan Basri Yalçın, CNN Türk'te yayınlanan Semiha Şahin'in moderatörlüğündeki Akıl Çemberi programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hasan Basri Yalçın kimdir? Nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Hasan Basri Yalçın kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Hasan Basri Yalçın, CNN Türk'te yayınlanan Semiha Şahin'in moderatörlüğündeki Akıl Çemberi programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hasan Basri Yalçın kimdir? Nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar... 

HASAN BASRİ YALÇIN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hasan Basri Yalçın, 1973'de İstanbul'da doğdu.

İlkokul ve Lise eğitimini İstanbul'da gerçekleştiren Hasan Basri Yalçın, İstanbul Beykent Üniversitesi'nden mezun oldu.

Hasan Basri Yalçın, yüksek Lisansını Koç Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yaptı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olan Yalçın'ın uluslararası ilişkiler teorisi, uluslararası güvenlik, strateji, NATO ve sosyal bilimler felsefesi konularında çalışmaları bulunmaktadır.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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