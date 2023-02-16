Hasan Bekil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Bekil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hasan Bekil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hasan Bekil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hasan Bekil 7 Nisan 2004 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hasan Bekil Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hasan Bekil, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Derince Spor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Derince Spor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Hasan Bekil'nin Belediye Derince Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hasan Bekil Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hasanbekil41/

Hasan Bekil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hasan Bekil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Hasan Bekil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hasan Bekil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2022 yılında Bld Derince

30 Haziran 2023 yılında Kocaeli U19

Hasan Bekil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hasan Bekil şuan Belediye Derince Spor takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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