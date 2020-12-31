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Hasan Can Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?

Candaş Tolga Işık'ın TV100'de sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk olan Hasan Can Kaya'nın hayatı merak konusu oldu. Peki Hasan Can Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı? İşte detaylar...

Hasan Can Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?

TV100 yepyeni bir program ile izleyicileri karşısına çıkıyor. Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum'un ilk konuğu olan Hasan Can Kaya merak konusu oldu. Biz de haberimizde Hasan Can Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı? sorularının yanıtına yer verdik...

Hasan Can Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?

HASAN CAN KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

16 Aralık 1989 doğumlu olan Hasan Can Kaya İstanbul Güngören’de dünyaya geldi. Aslen Malatayalı olan Kaya, uzun yıllar komedi programlarında yazarlık yaparken kendi hazırladığı formatları da farklı platformlarda sergiledi.

Geçtiğimiz dönemlerde BKM’de de işler yapan Kaya, formatı kendisine ait olan Konuşanlar programı ile Youtube’da kısa sürede popülerliğe ulaştı. Dönem dönem ünlü isimleri de programda ağırlayan Kaya, programını 1 Ocak 2021 itibariyle Exxen platformuna taşıdı.

Hasan Can Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Leman Kültür’de düzenle olarak stand up yapan Kaya, çeşitli komedi programlarında oyunculuk ve yönetmenlik de yaptı.

Ünlü komedyen programında da sıklıkla bahsettiği Sultan San ile birlikteliğini geçtiğimiz aylarda bitirmişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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