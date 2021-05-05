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Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sultan San Biyografisi

Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San kimdir? Kaç yaşında, nereli? soruları ile son dönemlerin popüler olan ismi Konuşanlar programının yıldızı Hasan Can Kaya'nın sevgilisi araştırılıyor. İşte detaylar...

Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sultan San Biyografisi

Acun Ilıcalı'nın dijital platformu olan Exxen'e geçiş yapan Hasan Can Kaya'nın hayranları sevgilisi Sultan San'ı merak ediyor. Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San kimdir? kaç yaşında, nereli? Sorularına haberimizden yanıt bulabilirsiniz.

HASAN CAN KAYA'NIN SEVGİLİSİ SULTAN SAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Son günlerde en çok merak eden isimlerin başında gelen Hasan Can Kaya'nın bu sefer sevgilisi Sultan San merak edilmeye başlandı. Sultan San'ın Hasan Can Kaya'da 6 yaş büyük olduğu öğrenildi.

Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sultan San Biyografisi

Özel hayatı merak konusu olan Hasan Can Kaya hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı. Uzun süredir Sultan San ile aşk yaşayan Hasan Can Kaya'nın sevgilisinden tam 6 yaş küçük olduğu ve ikilinin aralarındaki yaş farkını sorun etmediği öğrenildi. 

Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sultan San Biyografisi

Kaya'nın sürekli olarak adından söz ettiği 38 yaşındaki Sultan San, BKM projelerinde de yer aldı.Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, şimdilerde sevgilisinin stand up yaptığı  "Konuşanlar" programında yönetmen olarak görev alıyor. Sultan San, genellikle komedi şovlarında yönetmenlik, yardımcı yönetmenlik ve konuk oyunculuk yaptı.

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