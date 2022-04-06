Hasan Can Kaya sırtını Acun Ilıcalı’ya dayadı! Ilıcalı kefil oldu Hasan Can milyonluk villa aldı

Sosyal medya platformu Youtube’da yayınladığı Konuşanlar platformu ile dikkatleri üzerine çeken Hasan Can Kaya, programının yayımlanması için Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu dijital içerik platformu olan Exxen ile anlaşma sağlamıştı. Exxen platformunda da çıkışını sürdüren Hasan Can Kaya, son zamanlarda yaptığı gayrimenkul yatırımları ile adından söz ettirdi.

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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu dijital içerik platformu olan Exxen’deki Konuşanlar isimli programlı milyonların dikkatini çeken Hasan Can Kaya, İstanbul 1. Levent’te ev aldı. Sosyal medyada yer alan bazı iddialara göre yaklaşık 40 milyon liraya villa satın aldığı iddia edilen Hasan Can Kaya’ya Acun Ilıcalı’nın kefil olduğu iddia edildi.

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