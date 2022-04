Hasan Can Kaya sırtını Acun Ilıcalı’ya dayadı! Ilıcalı kefil oldu Hasan Can milyonluk villa aldı Konuşanlar adlı programı sunan Hasan Can Kaya’nın 40 milyonluk villa satın aldığı iddia edildi. Villayı alması için bankadan kredi çeken Hasan Can Kaya’ya Acun Ilıcalı’nın kefil olduğu iddiaları ortaya çıktı.

