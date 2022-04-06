TikTok uygulamasına sosyal medyadan tepki yağdı! TikTok kapatılacak mı?Ekrem İmamoğlu, Halk TV ekranlarında zam sebebiyle yerin dibine sokuldu! Ayşenur Arslan bile yüzde 40 zamma tepkisiz kalamadı!Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli yıldızlar kadrosunda! Harry Potter'ın Hermione'si Emma Watson ile partner oluyor!Hasan Can Kaya sırtını Acun Ilıcalı’ya dayadı! Ilıcalı kefil oldu Hasan Can milyonluk villa aldıİTÜ öğrencisi Hamit Egemen bulundu mu? Öldü mü? Nasıl öldü? Kimdir, kaç yaşında?Naz Elmas ile Erol Özmandıracı'nın ayrılık sebebi ortaya çıktı! Evliliği bitiren nedeni duyunca çok şaşıracaksınız!İstanbul'da toplu ulaşıma gelen fahiş zam Marmaray kullananların cebini yakacak! Tam parkur ücreti 17 TL'ye dayandıMüge Anlı bile onu arıyordu! Kayıp olan İTÜ öğrencisi Hamit Egemen'in cansız bedenine ulaşıldı! Kayıtlardaki ayrıntı şaşkına çevirdi!Diyanet yanıtladı! Oruç tutarken içimizden küfür etmek orucu bozar mı? Küfür edince oruç bozulur mu?Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Hasan Can Kaya sırtını Acun Ilıcalı’ya dayadı! Ilıcalı kefil oldu Hasan Can milyonluk villa aldı

Hasan Can Kaya sırtını Acun Ilıcalı’ya dayadı! Ilıcalı kefil oldu Hasan Can milyonluk villa aldı

Konuşanlar adlı programı sunan Hasan Can Kaya’nın 40 milyonluk villa satın aldığı iddia edildi. Villayı alması için bankadan kredi çeken Hasan Can Kaya’ya Acun Ilıcalı’nın kefil olduğu iddiaları ortaya çıktı.

Hasan Can Kaya sırtını Acun Ilıcalı’ya dayadı! Ilıcalı kefil oldu Hasan Can milyonluk villa aldı

Sosyal medya platformu Youtube’da yayınladığı Konuşanlar platformu ile dikkatleri üzerine çeken Hasan Can Kaya, programının yayımlanması için Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu dijital içerik platformu olan Exxen ile anlaşma sağlamıştı. Exxen platformunda da çıkışını sürdüren Hasan Can Kaya, son zamanlarda yaptığı gayrimenkul yatırımları ile adından söz ettirdi.

Hasan Can Kaya sırtını Acun Ilıcalı’ya dayadı! Ilıcalı kefil oldu Hasan Can milyonluk villa aldı

VİLLA İÇİN ÇEKİLEN KREDİYE ILICALI KEFİL OLDU

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu dijital içerik platformu olan Exxen’deki Konuşanlar isimli programlı milyonların dikkatini çeken Hasan Can Kaya, İstanbul 1. Levent’te ev aldı. Sosyal medyada yer alan bazı iddialara göre yaklaşık 40 milyon liraya villa satın aldığı iddia edilen Hasan Can Kaya’ya Acun Ilıcalı’nın kefil olduğu iddia edildi.

Hasan Can Kaya sırtını Acun Ilıcalı’ya dayadı! Ilıcalı kefil oldu Hasan Can milyonluk villa aldı

{TITLE_STRIP}Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sultan San Biyografisi

{TITLE_STRIP}Konuşanlar programı kurgu mu? Hasan Can Kaya cast itirafıyla bombayı patlattı! "Taviz vermek durumundaydık"

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT