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  3. Hasan Can Kaya'nın ilk dizisinde birbirinden sürpriz isimler yer alacak!

Hasan Can Kaya'nın ilk dizisinde birbirinden sürpriz isimler yer alacak!

Youtube'da yayınlanan 'Konuşanlar' adlı Talk Show formatındaki programı ile ünlenen Hasan Can Kaya'nın Exxen için hazırladığı diziye bomba gibi isimler katıldı.

Hasan Can Kaya'nın ilk dizisinde birbirinden sürpriz isimler yer alacak!

İlk olarak Youtube'da yayın hayatına başlayan ve büyük ilgi gören 'Konuşanlar' adlı Talk Show programının yaratıcısı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen için çekeceği "Hayallerim, Aşkım ve Ailem" dizisinin hazırlıklarına devam ediyor.

Hasan Can Kaya'nın ilk dizisinde birbirinden sürpriz isimler yer alacak!

 Kaya'nın yazıp başrolünü oynayacağı diziyi aynı zamanda sevgilisi olan Sultan San yönetecek.

Dizide Hasan Can Kaya'nın annesini usta oyuncu Günay Karacaoğlu, babasını Tuna Orhan, kardeşini Ezgi Gör, sevgilisini ise Lara Domaç canlandıracak.

Merakla beklenen dizinin çekimlerine ise Şubat ayında başlanması planlanıyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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