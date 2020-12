Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" programı Youtube'dan kaldırıldı Youtube platformunda yayın hayatına başlayan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar adlı programının tüm bölümleri Youtube'den kaldırıldı. Hasan Can Kaya ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN adlı platformla anlaşması ile programın yeni bölümleri artık EXXEN'de devam edecek.

