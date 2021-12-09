Hasan Can Kaya'nın seyircisine yaptığı edepsiz şaka Konuşanlar'ı yaktı! RTÜK harekete geçti! "Defalarca uyarmamıza rağmen..."

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanan, son olarak programına katılan bir genç kızın ailesine ettiği küfür ile gündeme gelen Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu harekete geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuyla ilgili açıklama yaparak program hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINMADI"

RTÜK Başkanı Şahin açıklamasında, ''Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği "Konuşanlar" isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır.'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan gazeteci Nihat Genç ile komedyen Hasan Can Kaya arasında tartışma çıktı. Konuşanlar'ın sunucusu Hasan Can Kaya, Twitter'dan paylaşım yaparak kendisini eleştiren Genç'i arayarak tepki gösterdi.

"SEYİRCİ DE MAZOŞİST"

Twitter hesabından Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında bir kesiti paylaşan Genç, "Yokluk, sefalet, sapıklık diplerde... Gençler galiba para için makul yollardan geçinecek fikir, akıl, ürün bulamıyor ve zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor! Adına da mizah demiş, seyirci de mazoşist, para verip kendine küfür ettiriyor" şeklinde bir yazı paylaştı.

KARŞILIKLI KÜFÜRLEŞTİLER

Paylaşımından saatler sonra yeni bir paylaşım daha yapan gazeteci, Hasan Can Kaya'nın kendisini aradığını "Bana böyle diyemezsin" dediğini söyleyerek, "Ben de ona 'seyircinin anasına küfür hiçbir gelenekte yoktur' dedim. Efelenip pişkinliğinde ısrar edince, küfür öyle değil böyle edilir deyip yapıştırdım." dedi.