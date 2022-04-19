Hasan Can Kaya'ya büyük şok! Konuşanlar programının foyası ortaya çıktı! TikTok fenomeni bir bir anlattı! "Kimse gülmüyordu..." TikTok fenomeni Yasmin Balta, Konuşanlar programının gerçeklerini takipçileriyle paylaştı. Programdaki kahkaha seslerinin efekt olduğunu iddia eden genç fenomen "O kadar sıkıcıydı ki, ara verildiği an çıktım ve bir daha geri dönmedim" ifadelerini kullandı.

1 11 Son zamanların en popüler internet yayınlarından olan Konuşanlar programı, Youtube bölümlerinin ardından Acun Ilıcalı'nın kanalı Exxen'e geçiş yaptı.