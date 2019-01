Hasan Çavuşoğlu: “Merih Demiral benim manevi oğlumdur”

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu lig ve transfer çalışmalarını değerlendirerek, "Merih Demiral benim manevi oğlumdur. Merih kiralama sistemiyle Sassoulo'ya gitti. Kulüp küme düşerse futbolcu geri gelecek, kalırsa da devam edecek ibrası var" dedi.

Ara transferin son günün de gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu transfer görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Bizde bir futbolcuyla görüşmemiz devam ediyor ama hala kağıt üzerinde, bir anlaşma sağlanmadı. Bunu sizlerle paylaşacağız. Filipe Augusto ve Maniatis ile yollarımızı ayırdık. Şu anda Bobo'nun durumu netlik kazanmadı. Sakatlığı süren Mbilla da görüşmemiz sürüyor. Aslında sözleşmeyi feshetme anlamında daha önce anlaşmıştık ama değişebiliyor. Onunla alakalı da önümüzdeki saatlerde bir gelişme olabilir. Barış Başdaş'ı kiraya verdik. Hasan Ayaroğlu ile de Altay'ın bir talebi var ama yerli sayısındaki eksiklikten dolayı Hasan Ayaroğlu burada. Önümüzdeki saatlerde ne olacağını bilmiyoruz ama takımda kalacağı gözüküyor" dedi.

"Galatasaray zorlu bir rakip ama zaten her maç zordur"

Takımın Galatasaray hazırlıklarına devam ettiğine de değinen Çavuşoğlu, zorlu bir maçın olacağını aktardı. Çavuşoğlu, "Geçen hafta Ankaragücü maçında galip gelmek önemliydi. Galatasaray zorlu bir rakip ama zaten her maç zordur. Önemli olan sahada yaptığın mücadele önemlidir. Biz de en iyi şekilde maça hazırlanıp, puan ve puanların peşinde olacağız. İyi bir futbolla da amacımıza ulaşmak istiyoruz, inşallah. Ligde önümüzde zor 4 maç var. Bizim için önemli bu maçlar. Bir an önce 30 puanın üstüne çıkmamız lazım. Önemli olan ligi orta sıralarda bitirmek çok önemli. Takımımızın her hangi bir maddi sıkıntısı yok. Ödemelerimizi zamanında yapıyoruz. Futbolcularımızın da bizim 9 yıllık dönemimizde hiç bir sıkıntısı olmadı. Olmaması için de çalışıyoruz" diye konuştu.

"Kendisini ücretsiz kiralık olarak getirdik"

İtalya Serie A ekiplerinden Sassoulo'ya transfer olan Merih Demiral hakkında konuşan Çavuşoğlu, Merih'e ayrı bir parantez açılması gerektiğini ifade ederek, "Kendisi U21 Milli Takımı'nda oynayan bir futbolcumuzdu. Alanyaspor'a gelmeden önce bir hukukumuz vardı. Kendisi manevi oğlumdur. Lizbon'da oynarken görüşmelerimiz vardı. Milli maçlarda da oldu ve televizyonda yakın takip ettiğimiz bir evladımızdı. Kendisini ücretsiz kiralık olarak getirdik. Yıllık 150 bin avro gibi bir rakama hiç para konuşmadan buraya imza attı. 3.5 milyon satın alma opsiyonuyla da bize gelmişti. Burada menajeriyle iyi diyalogum, kendisiyle ağabey -kardeş, baba-oğul ilişkisi vardı ve tereddüt etmeden Alanyaspor'a geldi. Burada amacımız Türk futboluna hem Merih gibi bir oyuncuyu kazandırmak hem de Alanyaspor'da kiralık olmasına rağmen satışı yaparak Alanyaspor'a para kazandırmaktı. Geldiği günden beri de bunu konuştuk. Merih'in Alanyaspor'da ortaya koyduğu futbol ile İtalya'nın çok önemli kulüplerinin birinden teklif geldi. Bu teklif imza dün yapıldı. Söylentileri daha önce olmuştu ama neticesinde kulüp yetkilileri geldi ve düşünme süreci istedi. Daha önceden yazılıp çizildi ama gerçeği yansıtmıyordu. Resmi bir şey olmadan da biz de bir açıklama yapmadık. Her şey olabilir. Bazen anlaşmaya rağmen transfer olmayabiliyor. Türk futboluna ve milli takımına çok önemli bir oyuncu kazandırdık. 4-5 ayda kulübümüze ciddi bir rakamsal pazar kazandırdık" ifadelerini kullandı.

"Avrupa hedefi vardı"

Merih Demiral'ın Sassoulo'ya kiralama sistemi üzerinden gittiğini aktaran Çavuşoğlu, "Oradaki madde şuydu; kulüp küme düşerse futbolcu geri gelecek, kalırsa da devam edecek ibrası vardı. Kulübün de küme düşme durumu yok. Kiralık mı satın mı gibi sorulara da açıklık getirmiş oluyoruz. Söz verilmiş ve kağıt üzerinde son imzalara kalmıştı ve bizde son maçta oynatma müsaadesi aldık. Merih de son maçta oynayacağını ve son görevimi yapacağını söyledi. Yaptı ve uğurladık yolu açık olsun. Türkiye'de de Alanyaspor'da başka hiç bir kulüpte de oynamak istemiyorum dedi. Teklifler vardı ama Avrupa hedefi vardı. İyi bir kulübe gitti, başarılı olacaktır. Alanyaspor kulübümüz Merih'in burada başka transferinde yüzde 12,5 de bir hak edişimiz de olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA