Aliya İzzetbegovic'in dava arkadaşı olan Bosna Hersek ordusuna destek için oldukça önemli çalışmalara imza atan Hasan Çengiç'in vefat ilanının hemen ardından "Hasan Çengiç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hasan Çengiç öldü mü, neden öldü?" soruları da merak konusu oldu. Haberimizde ömrünü Bosnalı Müslümanların savunmasına adayan Hasan Çengiç'in biyografisine yer verdik...

HASAN ÇENGİÇ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Hasan Čengić 30 Ağustos 1957 yılında, Bosna Hersek'in Foça şehrinde dünyaya geldi.

1983 yılında Saraybosna'daki Genç Müslümanlar'a ilişkin davada rahmetli Aliya İzetbegoviç ile birlikte yargılanarak dokuz yıl hapse mahkum edilen Çengiç, hayatını Bosna Hersek'in ve Bosnalı Müslümanların savunmasına adamıştı.

1992-96 yılları arasında Bosna Hersek Ordusu Genelkurmay Başkanlığı'nın yurt dışı lojistik şefi görevini üstlenen Çengiç, savaş döneminde Tahran ve İstanbul'da yaşamış ve Bosna Hersek ordusuna destek için oldukça önemli çalışmalarda bulunmuştu.

1996 yılı Şubat ve Aralık ayları arasında Bosna Hersek Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı olan Çengiç, Bosna Hersek parlamentosunda da görev yapmıştı. İslam Birliği Meclis Başkanlığı vazifesinde de bulunan Çengiç, özellikle Bosnalı Müslümanlar için büyük önem arz ediyordu.

HASAN ÇENGİÇ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Hasan Çengiç, 7 Kasım 2021 tarihinde hayata gözlerini yumdu. 64 yaşında olan siyasetçinin, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilirken, cenaze namazının yarın başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kılınacağı bildirildi.