Kaderimin Oyunu dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?Balıkesirspor - Adanaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiAdana Demirspor - Hatayspor maçı canlı izle | Bein Sports 2 canlı yayın izle linkiVavacars Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı canlı izle | beIN Sports 1 canlı yayın izle linkiÇiğdem Aydın kimdir,nereli, kaç yaşında? Öldü mü, neden öldü? İşte Çiğdem Aydın'ın biyografisi...Elbet Bir Gün dizisi konusu nedir? Elbet Bir Gün oyuncu kadrosunda kimler var?Lütfü Türkkan küfür etmişti! Şehidin annesi konuştu: "Parçalanan cenazesini defnettik, dün de diğer oğluma küfür ettiler!"Elbet Bir Gün dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?Baz ne demek, TDK'ya göre Baz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Benim Hayatım dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Hasan Çengiç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hasan Çengiç öldü mü, neden öldü?

Hasan Çengiç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hasan Çengiç öldü mü, neden öldü?

Ömrünü Bosnalı Müslümanların savunmasına adayan SDA kurucularından Hasan Çengiç'in vefat haberlerinin ardından "Hasan Çengiç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hasan Çengiç öldü mü, neden öldü?" soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

Hasan Çengiç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hasan Çengiç öldü mü, neden öldü?

Aliya İzzetbegovic'in dava arkadaşı olan  Bosna Hersek ordusuna destek için oldukça önemli çalışmalara imza atan Hasan Çengiç'in vefat ilanının hemen ardından "Hasan Çengiç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hasan Çengiç öldü mü, neden öldü?" soruları da merak konusu oldu. Haberimizde ömrünü Bosnalı Müslümanların savunmasına adayan Hasan Çengiç'in biyografisine yer verdik...

Hasan Çengiç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hasan Çengiç öldü mü, neden öldü?

HASAN ÇENGİÇ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Hasan Čengić 30 Ağustos 1957 yılında, Bosna Hersek'in Foça şehrinde dünyaya geldi. 

1983 yılında Saraybosna'daki Genç Müslümanlar'a ilişkin davada rahmetli Aliya İzetbegoviç ile birlikte yargılanarak dokuz yıl hapse mahkum edilen Çengiç, hayatını Bosna Hersek'in ve Bosnalı Müslümanların savunmasına adamıştı. 

1992-96 yılları arasında Bosna Hersek Ordusu Genelkurmay Başkanlığı'nın yurt dışı lojistik şefi görevini üstlenen Çengiç, savaş döneminde Tahran ve İstanbul'da yaşamış ve Bosna Hersek ordusuna destek için oldukça önemli çalışmalarda bulunmuştu. 

1996 yılı Şubat ve Aralık ayları arasında Bosna Hersek Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı olan Çengiç,  Bosna Hersek parlamentosunda da görev yapmıştı. İslam Birliği Meclis Başkanlığı vazifesinde de bulunan Çengiç, özellikle Bosnalı Müslümanlar için büyük önem arz ediyordu.

Hasan Çengiç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hasan Çengiç öldü mü, neden öldü?

HASAN ÇENGİÇ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Hasan Çengiç, 7 Kasım 2021 tarihinde hayata gözlerini yumdu. 64 yaşında olan siyasetçinin,  kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilirken, cenaze namazının yarın başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kılınacağı bildirildi.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT