CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun partisi CHP'den istifa ettiğini bildirmesinin ardından Hasan Doğru kimdir? Hasan Doğru CHP'den istifa mı etti? soruları araştırılmaya başlandı.

HASAN DOĞRU KİMDİR?

Ünvan: Gaziantep Araban CHP Belediye Başkanı

Eğitim: Üniversite/yüksekokul

Meslek: Mühendis

Biyografi: Hasan Doğru, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'den Gaziantep İli Araban İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.