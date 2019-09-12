Hasan Elidemir kimdir?
Hasan Elidemir kimdir? sorusu ünlü ismin ölümünün ardından araştırılmaya başlandı. Birçok kişi internette bu sorunun cevabına ulaşmaya çalışıyor. Peki Hasan Elidemir kimdir? Detaylar haberimizde.
Hasan Elidemir vefat etti. Bunun ardından birçok kişi internette onun hakkında bilgi edinmek için arama yapmaya başladı. Peki Hasan Elidemir kimdir? Ayrıntılar haberimizde.
HASAN ELİDEMİR KİMDİR?
Hasan Elidemir, İzmir'in Eşrefpaşa semtinde 1959 yılında doğdu. 1970'te İzmirspor altyapısında futbola başlayarak genç milli olan Elidemir, 14 yıl bu kulüpte forma giydikten sonra Antalyaspor'da da oynadı. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olarak uzun yıllar Eşrefpaşa Hastanesi ve kendi muayenehanesinde doktorluk yapan Elidemir, köşe yazarlığı yaparak Altay'da sportif direktörlük görevinde bulundu.
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