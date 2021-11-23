Hasan Fehmi Güneş kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Hasan Fehmi Güneş 'in biyografisi

CHP'nin eski milletvekili olan ve İçişleri Bakanlığı görevinde de bulunmuş olan Türk siyasetçi Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Güneş'in vefatına ilişkin olarak," Hasan Fehmi Güneş’i en son Keçiören’de ziyaret etmiştim. Bu sabah haber geldi hayata gözlerini yummuş. Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

HASAN FEHMİ GÜNEŞ KİMDİR? NERELİ? HASAN FEHMİ GÜNEŞ 'İN BİYOGRAFİSİ

Hasan Fehmi Güneş, Türk siyasetçidir. Hasan Fehmi Güneş 1934 yılında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Hasan Fehmi Güneş, Nallıhan Cumhuriyet Savcılığı, Sakarya Mühendislik Akademisi Öğretim Görevliliği, Serbest avukatlık, Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyeliği (12 Ekim 1975 - 12 Eylül 1980), XVIII. ve XXII. dönem İstanbul Milletvekilliği ile İçişleri Bakanlığı yaptı.

Hasan Fehmi Güneş 5 Ekim 1979 tarihinde, oyuncu Aynur Aydan ile aralarında geçen bir aşk skandalı sonucu hükûmetteki görevinden istifa etti.

Güneş, Evli ve iki çocuk babasıydı.

HASAN FEHMİ GÜNEŞ ÖLDÜ MÜ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

87 yaşındaki Hasan Fehmi Güneş, 23 Kasım 2021 Salı günü sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Güneş'in vefat nedeni hakkında açıklama yapıldı.