Sakarya´da bulunan özel bir hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan Hasan Feyzi Katıöz bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. Katıöz'de acı haber geldi. Peki Hasan Feyzi Katıöz kimdir? | Beyhekim Hastanesi Op. Dr. Hasan Feyzi Katıöz öldü mü? İşte ayrıntılar...

HASAN FEYZİ KATIÖZ KİMDİR?

Operatör Doktor Hasan Feyzi Katıöz, 08 Ağustos 1971 tarihinde dünyaya geldi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezuniyeti sonrası Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma hastanesinde Ortopedi ve travmatoloji üzerine uzmanlığını yapan Katıöz, Sakarya Karasu devlet Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı ve Başhekimlik, Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'nde Başhekimlik ve Özel Beykim Hastanesi'nde Başhekim yardımcısı görevini üstlenmiştir.

BEYHEKİM HASTANESİ OP. DR. HASAN FEYZİ KATIÖZ ÖLDÜ MÜ?

Sakarya´da bulunan özel bir hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan Hasan Feyzi Katıöz, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Bazı belirtilerin ardından koronavirüs testi yaptıran ve test sonucu pozitif çıkan Katıöz evde tedavi sonrası durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı.

9 Eylül günü entübe edilen ortopedi doktoru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Hasan Feyzi Katıöz´ün koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden doktorun cenazesi yarın sabah saatlerinde hastane önünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.