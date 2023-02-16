Hasan Genc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Genc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hasan Genc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hasan Genc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hasan Genc 18 Ocak 1998 tarihinde Hatay şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hasan Genç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hasan Genc Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hasan Genc, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Derince Spor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Derince Spor takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hasan Genc'nin Belediye Derince Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hasan Genc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hasangennc/

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Hasan Genc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hasan Genc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Hasan Genc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hasan Genc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağu 2016 yılında Gaziantep U21

1 Temmuz 2017 yılında Gaziantepspor

4 Ocak 2019 yılında 1461 Trabzon

27 Ağu 2019 yılında BAK FK

19 Ocak 2021 yılında A. Keçiörengücü

25 Ocak 2021 yılında 52 Orduspor FK

30 Haziran 2021 yılında A. Keçiörengücü

31 Ağu 2021 yılında Iğdır FK

12 Ocak 2022 yılında Bld Derince

Hasan Genc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hasan Genc şuan Belediye Derince Spor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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