Hasan Guleryuz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Guleryuz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hasan Guleryuz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hasan Guleryuz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hasan Guleryuz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Guleryuz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hasan Guleryuz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hasan Guleryuz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hasan Guleryuz 31 Aralık 1986 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hasan Guleryuz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hasan Guleryuz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alanya Kestelspor futbol takımında oynamaktadır. Alanya Kestelspor takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hasan Guleryuz'nin Alanya Kestelspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hasan Guleryuzboyu ve yaşı kaç

Hasan Guleryuz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hasan Guleryuz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Hasan Guleryuz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hasan Guleryuz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2006 yılında Artvin Hopaspor

30 Haziran 2006 yılında Beykozspor

18 Temmuz 2007 yılında Yalovaspor

1 Temmuz 2010 yılında Gaziosmanpaşa

26 Ağu 2011 yılında Kızılcahamamspor

1 Ağu 2013 yılında Giresunspor

23 Ağu 2014 yılında Pazarspor

15 Temmuz 2015 yılında Eyüpspor

10 Ağu 2017 yılında Bayburt Grup Öİ

29 Ağu 2018 yılında Eyüpspor

22 Ağu 2019 yılında Karacabey Bld

24 Temmuz 2021 yılında Bld Derince

12 Ocak 2022 yılında Alanya Kestel

Hasan Guleryuz kimdir

Hasan Guleryuz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hasan Guleryuz şuan Alanya Kestelspor takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Muradiye

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Hasan Guleryuz nereli

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