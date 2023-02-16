Hasan Gundogdu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Gundogdu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hasan Gundogdu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hasan Gundogdu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hasan Gundogdu 4 Temmuz 1995 tarihinde Kirsehir şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hasan Gündoğdu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hasan Gundogdu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hasan Gundogdu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

68 Aksaray Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. 68 Aksaray Belediye Spor takımına 3 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Hasan Gundogdu'nin 68 Aksaray Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hasan Gundogdu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hasan Gundogdu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hasan Gundogdu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hasan Gundogdu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2015 yılında Bayburt Grup Öİ

30 Haziran 2015 yılında Pendikspor

9 Ocak 2017 yılında Bayburt Grup Öİ

30 Haziran 2017 yılında Pendikspor

8 Ocak 2018 yılında Utaş Uşakspor

30 Haziran 2018 yılında Pendikspor

25 Temmuz 2018 yılında Karaköprü Bld

11 Ocak 2019 yılında Erbaaspor

2 Ağu 2019 yılında Artvin Hopaspor

25 Ağu 2020 yılında Edirne Bld

3 Ağu 2021 yılında 68 Aksaray Bld

Hasan Gundogdu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hasan Gundogdu şuan 68 Aksaray Belediye Spor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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