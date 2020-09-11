Hasan Hüseyin Acar, Galatasaray'a geliyor!

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu başlıyor. Sezon başlangıcıyla birlikte takımların kadroları da oturmaya başladı. Ligde en son Etebo Karo transferini bitiren Galatasaray, bir orta sahayı daha kadrosuna katmak istiyor. Orta saha transferinde ortaya atılan birçok ismin dışında yeni bir isim spor basınında gündeme geldi. Fanatik'te yer alan habere göre, Alanyaspor'da forma giyen Hasan Hüseyin Acar, Galatasaray'a transfer olabilir.

TAKAS DÜŞÜNÜLÜYOR

Galatasaray Hasan Hüseyin Acar transfer için Kayserispor'a Emre Taşdemir ve bir genç oyuncuyu kiralık olarak önerdi. Tarafların bugün bir kez daha görüşme yapmaları bekleniyor.

Eskişehirspor alt yapısında yetişen ve iki sezondur Kayserispor forması giyen Hasan Hüseyin Acar geçen sezon 24 maçta 4 gol ve 2 asistle oynamıştı. 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.

Kaynak: Fanatik