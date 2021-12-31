Hasan Karakaya kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Hasan Karakaya'nın biyografisi...

Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda ASKON Genel Kurulu'na katıldı. Hasan Karakaya, vefatının 6. yıldönümünde anılıyor. Peki, Hasan Karakaya kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? Haberimizde merak edilen soru başlıklarının yanıtlarına yer verdik. İşte, Hasan Karakaya'nın biyografisi...

HASAN KARAKAYA KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE, HASAN KARAKAYA'NIN BİYOGRAFİSİ...

Hasan Karakaya 1957 yılında Manisa'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini doğduğu ilin Salihli ilçesinde tamamlayan Karakaya, lise eğitiminin ardından Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'nda okudu.

Üniversite döneminde gazetelerde edebi yazılar yayımladı. İlhan Bardakçı'nın tavsiyesi üzerine Barış gazetesinde görev aldı.

Yenigün gazetesine geçti, buradan da Başkent gazetesine geçti ve bir yıl sonra (22 yaşında) gazetenin yazı işleri müdürü oldu.

Başkent gazetesinde 2 yıl, Millî Gazete'de 8 yıl, Türkiye gazetesinde 9 yıl görev yapan Karakaya, 1995 yılında Akit (Anadolu'da Vakit, Yeni Akit) gazetesine geçti.

Hasan Karakaya, 3 Nisan 2013 tarihinde AKP hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik akil insanlar listesine Ege Bölgesi'nden girmiştir.

Hasan Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gezisine katılmak üzere Suudi Arabistan'da bulunduğu 30 Aralık 2015'te Medine'de kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi 1 Ocak 2016'da Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi.