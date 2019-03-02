Hasan Kartal: “11 kişi oynasaydık galibiyetle dönerdik”

Gördükleri kırmızı kartın oyunu etkilediğini söyleyen Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "11 kişiyle oynasaydık buradan mutlaka galip dönerdik. Ama 10 kişi kalmamızda da o sarı kartların incelenmesinde fayda var diye düşünüyorum ve 10 kişiyle de gayet iyi oynadık" dedi.

Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, güzel bir maç izlediklerini ifade ederek, "Gayet güzel ve heyecanlıydı, goller de iyiydi. Ama tabi bazı sıkıntılı şeyler de olmasa daha iyi olurdu. Örneğin VAR'a gidildiğinde bilmiyorum bir tanesinde ofsayt görünüyor, diğerinde penaltı var mıydı, yok muydu. Sarı kartlarda iki sarı kart da sarı kart mıydı ? İlk verilen sarı kart gerçekten sarı kart mıydı bilemiyorum. Tabii Fenerbahçe çok büyük bir camia. Bu büyük camianın başarılı olmasını isteriz. Büyük bir camianın takımının da çok iyi olmasını isteriz. Ama her şeyin de adil olmasını isteriz. Biz Fenerbahçe'yi severiz, Fenerbahçe yönetimini de severiz. Onlarla diyaloğumuz çok iyi olmasına rağmen bugünkü ufak tefek sıkıntılı olaylar olmasa daha iyi olurdu. Neticede futboldur, biri yenecek, biri yenilecek veya berabere kalacak. Bunda yapacak bir şey yok ama tabii bu hakem kararlarında hep konuşulan şeyler. MHK yeni değişti, değiştikten sonra daha iyi olacak düşüncesi biz kulüp başkanlarında hasıl olmuşken kafamızda soru işaretlerinin kalması Türk futbolu için iyi değil diye düşünüyorum. ama her şey düzelir inşallah" diye konuştu.

"11 kişi oynasaydık galip dönerdik"

10 kişi kalmaları hakkında da konuşan Kartal, "Onu siz de izlediniz herhalde biz 11 kişiyle oynasaydık buradan mutlaka galip dönerdik. Ama 10 kişi kalmamızda da o sarı kartların incelenmesinde fayda var diye düşünüyorum ve 10 kişiyle de gayet iyi oynadık" dedi.

"Hakemler kasıtlı bir şey yapmıyor"

'Hakemlerin kasıtlı olarak bir şeyler yaptıklarını zannetmiyorum" diyen Hasan Kartal, "Ama demek ki iyi dikkat etmiyorlar, iyi bakmıyorlar veya yeterli değiller. Bunu böyle düşünmek lazım ama hakem hataları yüzünden de bir takımın yenilmesi çok kötü bir şey. Çünkü mücadele veriyorsun, hele altta büyük mücadele veren takımlar var. Bu mücadele veren takımlar içerisinde en ufak bir sıkıntıyı kaldıracak durumda değil takımlar artık. Altta görüyorsunuz öyle bir mücadele var ki kıran kırana gidiyor. Yukarıda bu fazla yok ama aşağıda gerçekten, lige heyecan veren mücadele var. Öyle zannediyorum" şeklinde konuştu.

"Aaiıf'ın sakatlığı vardı"

Fenerbahçe'den transfer ettikleri Aatif'in eski takımına karşı oynamaması ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kartal, "Aatif sakattı. Bu maçta oynatabilirdik belki ama oynasaydı ilerideki maçlarda daha sıkıntılı olacağı düşüncesiyle oynatmadık. Biz bu maça kadar ikinci yarıyı çok iyi götürdük. Bu maçında galibiyiz diye kabul ediyoruz kendimizi çünkü çocuklar gayet güzeldi, gayet iyi oynadılar ve biz Fenerbahçe'den üstündük. Bunda hiç sıkıntımız yok. Skor böyledir ama ileri aşamada biz çok daha iyi gideceğimizi ve başarılı olacağımızdan son derece eminiz. Rizespor'da sıkıntı olacağını düşünmüyorum" diye belirtti.

"Çok iyi bir bütünleşme peşindeyiz"

Ligin ikinci yarısındaki Rizespor'un performansı hakkında da görüş bildiren Kartal, "Mücadelesini görüyorsunuz. Biz takım olarak çok iyi bir bütünleşme içindeyiz. Yönetimle, takımla, şehirle gayet iyiyiz. Yani bunun başarılı olmaması mümkün değil. Biz buraya geldiysek ve bugünkü 10 kişiyle oynadığımız oyunu insanlar gördü. Biz 10 kişiyle bunu yapabiliyorsak demek ki çok şey daha yapacağız. Biz de sıkıntı olmaz, Rizespor'da sıkıntı olacağını düşünmüyorum" dedi.

Kaynak: İHA