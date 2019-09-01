Hasan Kartal: Güçlü bir Rizespor göreceksiniz

"Hakemler daha çok hatayı bizim aleyhimize yaptı"

"Bir forvete daha ihtiyacımız var"

Hasan Kartal, "Tribünlerin tepkisinin tam tersi olması gerekiyordu. Hakemlere dikkat ederseniz, ilerideki yorumlara baktığınız zaman hakemler daha çok hatayı bizim aleyhimize yaptılar" dedi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımının çok iyi mücadele ettiğini belirten Hasan Kartal, "Ekibimiz, hocamız çok iyi çalıştı. Çok iyi mücadele verdiler. Beşiktaş çok büyük bir camia, camianın baskısıyla biraz sıkıntı yaşadık. Ama neticede son pozisyonda topun direkten dönüp girmemesi bizim şanssızlığımız. Biz iyi bir ekibiz. Bu şekilde devam edersek güçlü bir Rizespor göreceksiniz. Güzel bir maçtı" diye konuştu.

"HAKEMLER DAHA ÇOK HATAYI BİZİM ALEYHİMİZE YAPTI"

Karşılaşmanın hakemlerinin performansına da değinen Kartal, "Aslında tribünlerin tepkisinin tam tersi olması gerekiyordu. Hakemlere dikkat ederseniz, ilerideki yorumlara baktığınız zaman hakemler daha çok hatayı bizim aleyhimize yaptılar. Onları göreceksiniz. İnceleyip baktığınızda kesinlikle hatanın bizden yana olduğunu kesin bir şekilde göreceksiniz" şeklinde konuştu.

"BİR FORVETE DAHA İHTİYACIMIZ VAR"

Bir forvete daha ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken Kartal, "Bir forvet aldık, bugün oynadı ama bir forvete daha ihtiyacımız var. Pazartesi gününe kadar 1 ya da 2 oyuncu daha alabilirsek çok daha güçlü oluruz" ifadelerini kullandı.

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- Hasan Kartal'ın açıklamaları

DHA