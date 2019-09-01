Hasan Kartal: "Takımın mücadelesinden memnunum"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hasan Kartal, Beşiktaş karşısında gösterdikleri performanstan memnun olduğunu, bu şekilde devam ettikleri takdirde ilerleyen haftalarda taraftarlara güçlü bir Rizespor izleteceklerini söyledi.

Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu belirten Kartal, "Ekibimiz, hocamız çok iyi çalıştı. Çok iyi mücadele verdiler. Beşiktaş çok büyük bir camia, camianın baskısıyla biraz sıkıntı yaşadık. Ama neticede son pozisyonda topun direkten dönüp girmemesi bizim şanssızlığımız. Biz iyi bir ekibiz. Bu şekilde devam edersek güçlü bir Rizespor göreceksiniz. Güzel bir maçtı" diye konuştu.

Hakemlerin performansını da değerlendiren Hasan Kartal, "Aslında tribünlerin tepkisinin tam tersi olması gerekiyordu. Hakemlere dikkat ederseniz, daha çok hatayı bizim aleyhimize yaptılar. Onları göreceksiniz. İnceleyip, baktığınızda kesin bir şekilde göreceksiniz" şeklinde konuştu.

Transfer çalışmalarına devam ettiklerini de dile getiren Başkan Kartal, "Bir forvet aldık, bugün oynadı ama bir forvete daha ihtiyacımız var. Pazartesi gününe kadar 1 ya da 2 oyuncu daha alabilirsek çok daha güçlü oluruz" dedi.

Kaynak: İHA