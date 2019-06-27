Hasan Kartal: “Vedat Muriç konusu için bu hafta bir karara varırız”

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, birçok kulübün transfer listesinde bulunan oyuncuları Vedat Muriç konusuyla ilgili belirsizliğin bu hafta içerisinde bir karara bağlanacağını açıkladı.

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, TRT SPOR'a yaptığı açıklamada, oyuncuları Vedat Muriç'in transfer konusu hakkında oluşan belirsizlikleri bu hafta içerisinde karar bağlayacaklarını ifade etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüğünü açıklayan Başkan Kartal, transferin gerçekleşememesi durumunda da Vedat'ın Çaykur Rizespor'da daha iyi performans göstereceğini belirtti.

Başkan Kartal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vedat Muriç, Türkiye gündeminde baya zaman bir yer tuttu. Sayın Ali Koç ile görüştüm. Artık son aşamaya getirmemiz gerekecek. Artık dalgalanma oluşturacak şekilde değil de, bu işi bir yerde bitirmek gerekiyor. Eğer transfer gerçekleşmezse de Vedat bizim oyuncumuz, neticede Rizespor'da daha iyi oynayacaktır. Galiba bu hafta kesinleşir. Galatasaray'ın teklifi de devam ediyor. Belirli bir bedelle bu işi bitirebiliriz diye bir sonuca ulaşamadık. Bu hafta içerisinde bir karara varırız diye düşünüyorum."

"Takasa sıcak bakmıyorum"

Bir başka oyuncu ile takas konusuna sıcak bakmadığını ifade eden Başkan Hasan Kartal, kulüp olarak kafalarında bir rakam belirlediklerini belirtti. Kartal, "Kulübümüzün kafasında belirlediği bir fiyat var. Biraz ticari düşündüğümüz zaman fiyatı söylemek yanlış olur. Oyuncuyla ilgilenen birçok kulüp var. Kafamızdaki rakam olursa olur, olmazsa zaten oyuncumuz bizim oyuncumuz. Oyuncumuzun da mutlu olmasını isteriz. Şu bedelle bize verir misiniz diye bir teklif yok, ancak görüşmeler biraz daha hızlandı. Takas konusu Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal ve İsmail Kartal hocamızın bileceği bir konu. Takımların, bize yarayacak oyuncuları var mı yok mu onları bilmiyorum. Benim düşüncem takasa girmeden halletmekten yanadır. Aatıf'ı biz çok ucuz almadık. Bize maliyetli bir oyuncuydu. Her ne kadar Fenerbahçe bir şey almadıysa da, bizim Aatıf'a verdiğimiz bedel baya yüksekti. Bu konuyla kıyaslamanın bir anlamı yok."

"Belki sözleşmesini uzatırız, sözleşmesinde iyileştirme yapabiliriz"

Karadeniz ekibinin başkanı, olası durumda Vedat ile olan sözleşmede iyileştirmeler yaparak oyuncu ile sözleşme uzatma gibi bir durumun da olabileceğinin altını çizdi. Muriç'in Rizespor'da kalıp kendini daha iyi gösterme şansını yakalayabileceğini ifade eden Kartal, "Bir yıl daha bizde oynayacak. Bir yıl daha bizde oynarsa takımda daha başarılı olur diye düşünüyorum. Kulübü tanıyor, diyaloğu var. Vedat gibi bir oyuncu alabileceğimiz bir bedelde vermemiz gerekiyor oyuncuyu. Kaliteli birini ucuza verip tekrar bir sporcu almanın gereği yok. Bizde oynamasında hiçbir sakınca yok. Belki sözleşmesini uzatırız, sözleşmesinde iyileştirme yapabiliriz. Bunlarda olabilir, bir sürpriz de olabilir. En güzeli bu olur Vedat'ın yaşı genç. Bir yıl daha kendini bizde daha iyi göstermek şartıyla kendini için daha iyi olur" dedi.

Kaynak: İHA