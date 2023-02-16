Hasan Kucuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Kucuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hasan Kucuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hasan Kucuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hasan Kucuk 4 Eylül 1998 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hasan Küçük şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hasan Kucuk Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World Of Talents yapmaktadır. Hasan Kucuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Ayvalıkgücü Belediyespor takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hasan Kucuk'nin Ayvalıkgücü Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hasan Kucuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hasan Kucuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Hasan Kucuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hasan Kucuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Fenerbahçe U16

1 Temmuz 2014 yılında Fenerbahçe U17

1 Temmuz 2015 yılında Fenerbahçe U19

1 Temmuz 2016 yılında Fenerbahçe U21

12 Temmuz 2018 yılında Nazilli Bld

16 Eylül 2020 yılında Çarşambaspor

8 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

29 Temmuz 2022 yılında Ayvalıkgücü Bld

Hasan Kucuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hasan Kucuk şuan Ayvalıkgücü Belediyespor takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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