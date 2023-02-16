Hasan Kurucay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Kurucay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hasan Kurucay kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hasan Kurucay ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hasan Kurucay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Kurucay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hasan Kurucay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hasan Kurucay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hasan Kurucay 31 Ağu 1997 tarihinde Odense şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye,Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Hasan Kuruçay şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hasan Kurucay Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MadeinFootball yapmaktadır. Hasan Kurucay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eintracht Braunschweig futbol takımında oynamaktadır. Eintracht Braunschweig takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hasan Kurucay'nin Eintracht Braunschweig ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hasan Kurucayboyu ve yaşı kaç

Hasan Kurucay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hasan Kurucay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hasan Kurucay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hasan Kurucay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Odense BK U19

8 Şubat 2017 yılında Naestved BK

17 Temmuz 2017 yılında Konyaspor U21

8 Eylül 2017 yılında A. Selçukspor

3 Ocak 2018 yılında Konyaspor U21

16 Ocak 2018 yılında BK Marienlyst

14 Şubat 2019 yılında Florö SK

31 Mart 2020 yılında Strømmen IF

19 Ocak 2021 yılında HamKam

24 Ocak 2023 yılında E. Braunschweig

Hasan Kurucay kimdir

Hasan Kurucay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hasan Kurucay şuan Eintracht Braunschweig takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Hasan Kurucay Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U18 takımında 19 numaralı formasıyla 28 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hasan Kurucay nereli

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