Hasan Murat Mercan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan hayatı

Tokyo Büyükelçisi olarak 2017 yılında göreve başlayan Hasan Murat Mercan'ın hayatı, görevinin Washington Büyükelçisi olarak güncellenmesinin ardından meraqk konusu haline geldi. Peki Hasan Murat Mercan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte Hasan Murat Mercan'ın hayatı ve kariyer yaşamı...

HASAN MURAT MERCAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

61 yaşındaki Hasan Murat Mercan, 14 Ocak 1959'da Ağrı Tutak'ta doğdu. Babasının adı Yaşar Nafiz, annesinin adı Ümmü'dür. Endüstri Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını aynı bölümde, doktorasını ABD Florida Üniversitesi Karar ve Enformatik Bilimler Bölümü'nde tamamladı. Cleveland State Üniversitesi'nde Doçent oldu.

WASHINGTON BÜYÜKELÇİSİ HASAN MURAT MERCAN HAYATI

Cleveland State Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak ders verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliğinde bulundu. 22. Dönem Eskişehir Milletvekili. 22. Dönem'de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Asamblesi (BAB) Türk Delegasyonu Başkanı olarak görev yaptı. 23. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı oldu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Mercan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

PROFESYONEL VE SİYASİ KARİYERİ

Büyükelçi, T.C. Tokyo Büyükelçiliği (Kasım 2017- )

Başkan, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (Nisan 2014- Nisan 2017)

Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Şubat 2012 – Eylül 2014)

23. Dönem Eskişehir Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı (2007- 2011)

22. Dönem Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Avrupa Parlamentolararası Savunma ve Güvenlik Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkan Yardımcısı (2002-2007)

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (2001- 2009)

Medya ve Tanıtımdan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı (2001-2005)

Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi

AKADEMİK KARİYERİ

Doçent Doktor, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi (1995- 2004)

Yardımcı Doçent Doktor, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi(1992-1995)

Yardımcı Doçent Doktor, Sayısal Analiz Bölümü, İşletme Fakültesi, Cleveland Üniversitesi (1989-1992)

Araştırma Asistanı, Karar ve Enformatik Bilimleri Bölümü, Florida Üniversitesi, Gainesville, (1985-1989)

Araştırma Görevlisi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, (1981-1985)

Öğrenci Asistan, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, (1981)

EĞİTİM HAYATI

Florida Üniversitesi, Gainesville, Florida, ABD

Karar ve Enformatik Bilimleri Bölümü, Doktora,1989

Boğaziçi Üniversitesi

Endüstri Mühendisliği, Yüksek Lisans, 1984

- Endüstri Mühendisliği, Lisans, 1981