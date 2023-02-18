Hasan Muzaferovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Muzaferovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hasan Muzaferovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hasan Muzaferovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hasan Muzaferovic 24 Ağu 1999 tarihinde Postojna şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Hasan Muzaferović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hasan Muzaferovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hasan Muzaferovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Triglav Kranj futbol takımında oynamaktadır. NK Triglav Kranj takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Hasan Muzaferovic'nin NK Triglav Kranj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hasan Muzaferovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hasan Muzaferovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hasan Muzaferovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hasan Muzaferovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında NK Krka U19

1 Temmuz 2018 yılında Bled

1 Ocak 2019 yılında NK Komenda

1 Temmuz 2019 yılında NK Rogaska

1 Şubat 2020 yılında ATSV Wolfsberg

10 Ağu 2020 yılında NK Brda

24 Eylül 2020 yılında NK Smartno 1928

12 Ağu 2021 yılında NK Rogaska

25 Ocak 2022 yılında NK Brezice 1919

1 Temmuz 2022 yılında NK Svoboda

1 Şubat 2023 yılında NK Triglav

Hasan Muzaferovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hasan Muzaferovic şuan NK Triglav Kranj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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