Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Öğretim Üyesi Hasan Onat, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hasan Onat'ın vefatını duyurdu.

Ünüvar, "Acı kaybımız.. İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Hasan Onat bu akşam vefat etti. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı. Peki, Hasan Onat kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? Detaylar haberimizde...

HASAN ONAT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Hasan Onat, 1957 tarihinde Çankırı'nın Eldivan ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Eldivan'da tamamlayan Onat, ortaokul ve liseyi Yozgat'ta okudu. 1974 tarihibde Yozgat Lisesi'nden mezun olan Onat, 1979'da Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra aynı fakültede İslam Mezhepleri Tarihi Kürsüsü'ne asistan olarak girdi.

1 Kasım 1981 - 1 Mart 1982 tarihleri arsında kısa dönem askerlik görevini tamamladı. "Emeviler Devri Şii Hareketleri" isimli teziyle, 1986'da "Doktor" ünvanını aldı. 1987’de yardımcı doçent, 1989 tarihinde "Doçent" , 5 Ağustos 1995'te de Profesör oldu.

1993 yılında, Londra ve Manchester'de, sahası ile ilgili araştırmalar yaptı. 1994 yılında Roma Gregoriana Üniversitesi Misiology Fakültesi'nde, misafir öğretim üyesi olarak dersler ve seminerler verdi.

17 Ağustos 1999 - 16 Ağustos 2002 tarihleri arasında, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dekanlığını yaptı.

Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’inde İslâm Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı başkanlığını yürütmekte ve İslâm Mezhepleri Tarihi ve Günümüz İslâm Dünyâsında Dinî Akımlar derslerini okutmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Hasan Onat, İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir.

NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Hasan Onat, tedaviye olumlu sonuç veremedi. Prof. Dr. Hasan Onat, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.