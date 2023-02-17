Hasan Ozkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Ozkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hasan Ozkan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hasan Ozkan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hasan Ozkan 14 Kasım 1997 tarihinde Jette şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye,Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hasan Ozkan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TBA SPORTS GROUP yapmaktadır. Hasan Ozkan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Ninove futbol takımında oynamaktadır. KVK Ninove takımına 4 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Hasan Ozkan'nin KVK Ninove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hasan Ozkan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hasan Ozkan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hasan Ozkan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hasan Ozkan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında KAA Gent U21

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2017 yılında KV Oostende

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2021 yılında Balıkesirspor

9 Ağu 2021 yılında Y. Malatyaspor

11 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

4 Kasım 2022 yılında KVK Ninove

Hasan Ozkan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hasan Ozkan şuan KVK Ninove takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hasan Ozkan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KV Mechelen (-2014), KAA Gent (2014-2016)

Türkiye U17 takımında 6 numaralı formasıyla 28 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 18 numaralı formasıyla 2 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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