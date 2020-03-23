Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın koronavirüs testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

Sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından gözler Terim'in yardımcılarına çevrildi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın koronavirüs testleri negatif çıktı.

Kaynak: DHA