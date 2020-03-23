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  3. Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın koronavirüs testleri negatif

Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın koronavirüs testleri negatif

Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın koronavirüs testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın koronavirüs testleri negatif

Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın koronavirüs testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

Sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından gözler Terim'in yardımcılarına çevrildi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın koronavirüs testleri negatif çıktı.

Kaynak: DHA




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