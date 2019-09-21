Hasan Sayyıdan: Bu maçta kazanmamız bizi çok mutlu etti

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, "Türk insanının genetiğinde tarih yazmak vardır. İnanıyorum ki benim sporcularım da genetiklerinden gelen bu özelliklerinden dolayı yarın tarih yazacaklardır" dedi.

yaptığı açıkmalada, " Bu maçta kazanmamız bizi çok mutlu etti. Gruplarımızda ilk ikiye kalarak yarı final hakkını elde ettik. Yarı final niye önemli çünkü yarı finalde yarınki Fransa müsabakasını kazandığımız takdirde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkını elde ediyoruz. Türk insanının genetiğinde tarih yazmak vardır. İnanıyorum ki benim sporcularım da genetiklerinden gelen bu özelliklerinden dolayı yarın tarih yazacaklardır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hasan Sayyıdan'ın açıklamaları

-Mücadeleden görüntüler

-Türk bayrağı açılması

-Genel detaylar

DHA