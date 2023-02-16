Hasan Turkyilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Turkyilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hasan Turkyilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hasan Turkyilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hasan Turkyilmaz 11 Şubat 1998 tarihinde Ordu şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hasan Türkyılmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hasan Turkyilmaz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hasan Turkyilmaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hasan Turkyilmaz'nin Bulvarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hasan Turkyilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hasan Turkyilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Hasan Turkyilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hasan Turkyilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2022 yılında Bulvarspor

Hasan Turkyilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hasan Turkyilmaz şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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