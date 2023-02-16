Hasan Ulas Kemal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Ulas Kemal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hasan Ulas Kemal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hasan Ulas Kemal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hasan Ulas Kemal 2 Eylül 2003 tarihinde Giresun şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hasan Ulaş Kemal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hasan Ulas Kemal Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hasan Ulas Kemal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eynesil Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Eynesil Belediyespor takımına 19 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Hasan Ulas Kemal'nin Eynesil Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hasan Ulas Kemal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/10ulass/

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Hasan Ulas Kemal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hasan Ulas Kemal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Hasan Ulas Kemal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hasan Ulas Kemal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Mart 2021 yılında Eynesil Bld

Hasan Ulas Kemal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hasan Ulas Kemal şuan Eynesil Belediyespor takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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