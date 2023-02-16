Hasan Ulas Uygur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Ulas Uygur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hasan Ulas Uygur kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hasan Ulas Uygur ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hasan Ulas Uygur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Ulas Uygur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hasan Ulas Uygur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hasan Ulas Uygur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hasan Ulas Uygur 27 Mart 1997 tarihinde Eskisehir şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hasan Ulaş Uyğur şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hasan Ulas Uygur Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HTK Sports & Media yapmaktadır. Hasan Ulas Uygur, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Hasan Ulas Uygur'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hasan Ulas Uygurboyu ve yaşı kaç

Hasan Ulas Uygur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hasan Ulas Uygur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Hasan Ulas Uygur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hasan Ulas Uygur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Eskişehir U19

1 Temmuz 2016 yılında Eskişehir U21

1 Temmuz 2019 yılında Eskişehirspor

1 Şubat 2021 yılında Silivrispor

30 Haziran 2021 yılında Eskişehirspor

Hasan Ulas Uygur kimdir

Hasan Ulas Uygur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hasan Ulas Uygur şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Hasan Ulas Uygur nereli

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