Hasan Vatan kimdir? Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan nereli? Kaç yaşında?

Türkiye'nin en büyük teknoloji marketlerinden biri olarak kabul edilen Vatan Bilgisayar, kullanıcı verielrinin çalındığına ilişkin haberlerle gündeme geldi. Şirket yetkilileri taraıfndan 27 bin 143 vatanbilgisayar.com üyesinin kullanıcı adı ve şifrelerinin çalındığının belirtilmesi üzerine Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) kişisel veri ihlali bildirimi yayımlayarak haberi kamuoyuna duyurdu.

Bunun üzerine Vatan Bilgisayar'ın sahibi ve genel müdürü Hasan Vatan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Hasan Vatan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

HASAN VATAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1959 yılında Ardahan'da dünyaya gelen ve şu an 61 yaşında olan Hasan Vatan, aslen Artvin, Hopalıdır. İlköğrenimini Erenköy İlkokulu'nda alan Vatan, Fındıklı Ortaokulu ve Kabataş Erkek Lisesi'nde eğitim hayatına devam etmiş, ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde lisans öğrenimi görmüştür. Henüz okul yıllarında iş hayatına atılan Vatan, oto yedek parça ithalat ve toptancılığına yönelik faaliyetler yürütmekte olan babasına ait şirket bünyesinde çalıştı.

Türkiye’nin ilk entegre ticari bilgisayar yazılımını hayata geçiren Hasan Vatan, teknoloji alanında kendisini geliştirerek Türkiye’nin ilk bilgisayar mağazasını açtı. 1983 yılından beri Vatan Bilgisayar’ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak çalışmalarını sürdüren Hasan Vatan, Temmuz 2010’da ilk baskısının yayınlandığı “Bu Vatan İçin Neler Yapmadık Ki?” kitabında Vatan Bilgisayar markasının öyküsünü kaleme aldı.