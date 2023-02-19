Hasan Vergara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Vergara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hasan Vergara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hasan Vergara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hasan Vergara 3 Nisan 1999 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Hasan Leandro Vergara Ramos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hasan Vergara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KAMPIO SPORTS yapmaktadır. Hasan Vergara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angostura FC futbol takımında oynamaktadır. Angostura FC takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Hasan Vergara'nin Angostura FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hasan Vergara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hasan Vergara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hasan Vergara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hasan Vergara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Deportivo Pasto

1 Temmuz 2022 yılında Cúcuta Dep.

9 Şubat 2023 yılında Angostura FC

30 Haziran 2023 yılında Deportivo Pasto

31 Aralık 2023 yılında Cúcuta Dep.

Hasan Vergara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hasan Vergara şuan Angostura FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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