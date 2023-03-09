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Hasan Yaşar kimdir, nerelidir, ne mezunudur? Haymana mutabakatı heyeti nedir?
Saadet Parti'sinin, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemesiyle yayınladıkları bildiriyle saadet partisini eleştiren Haymana mutabakatı heyeti başkanı Hasan Yaşar kimdir, nerelidir, ne mezunudur? Haymana mutabakatı heyeti nedir? Diye araştırılmaya başlandı . İşte tüm detaylar haberimizde.
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