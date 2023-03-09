Saadet partisinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasi görüşlerine tamamen ters olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi genel bakanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu millet ittifakının ortak adayı olarak göstermesi üzerinde parti içinde kazan kaynamaya başladı. Partiye yakınlığı ile bilinen Haymana mutabakatı heyeti başkanı Hasan Yaşar, dernek adına yayınladığı bildiriyle Saadet partisi yönetimin ihanet ile suçlayarak Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceklerini açıkladı. Tüm bu gelişmeler üzerine, vatandaşlar Hasan Yaşar kimdir, nerelidir, ne mezunudur? Haymana mutabakatı heyeti nedir, nasıl bir faaliyette bulunuyor? Diye araştırmaya başladılar.