Hasan Yılmaz kimdir? Adalet Bakanı Yardımcısı Hasan Yılmaz kaç yaşında? Nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yayımlanan atama haberleri kapsamında, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı. Resmi Gazete'de verilen bilgiye göre, Öner’in boşalan koltuğuna ise İstanbul Başsavcı Yardımcısı Hasan Yılmaz atandı. Bunun üzerine Hasan Yılmaz'ın hayatı ve siyasi kişiliği merak konusu haline geldi. Peki Hasan Yılmaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte Hasan Yılmaz'ın hayatı ve siyasi kişiliği...

HASAN YILMAZ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1964 yılında, Giresun'da dünyaya gelen Hasan Yılmaz 56 yaşındadır. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde lisans eğitimi görmesinin ardında Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite hayatı boyunca Ülkü Ocakları'nda görev alan Yılmaz,. aynı üniversitede Anatomi Bölümü'nde iki yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1993-1997 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestizi Reanimasyon Araştırma Görevlisi uzmanlık eğitimi aldı. 1997 yılında aynı üniversitede öğretim görevlisi pozisyonunda çalışmaya başladı. 1999 yılında ise Giresun Devlet Hastanesi'nde Anestizi Reanimasyon Uzmanı olarak göreve başladı. 2008 yılında Giresun'da kurduğu özel bir hastanede göreve başladı.

HASAN YILMAZ'IN SİYASİ KİŞİLİĞİ

2009 yılında MHP'den Giresun Belediye Başkanlığına aday adayı oldu. İki dönem Tabip Odası Genel sekreterliğini yürüten Yılmaz, bir dönem Giresunspor'da yöneticilik yaptı.

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem milletvekili adayı oldu.

Hasan Yılmaz, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'nin Giresun Belediye Başkan Adayı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, 2020 yılının ekim ayında, Adalet Bakanı Yardımcısı olarak atanan Hasan Yılmaz'ın, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından görevine başlaması bekleniyor.