Hasan Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hasan Yılmaz evli mi?
Söylediği hareketli şarkılar ile müzikseverlerin gönlünde taht kuran Hasan Yılmaz kimdir? Star TV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ın bugünkü konuğu Hasan Yılmaz oldu. Peki Hasan Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hasan Yılmaz kimdir? Yakın arkadaşı Ankaralı Coşkun ile birlikte yaptığı korona virüs şarkısı ile yeniden dikkatleri üzerine çeken Hasan Yılmaz bugün Demet ve Alişan'ın konuğu oldu. Peki Hasan Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hasan Yılmaz evli mi?
HASAN YILMAZ KİMDİR?