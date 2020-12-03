Hasan Yılmaz kimdir? Yakın arkadaşı Ankaralı Coşkun ile birlikte yaptığı korona virüs şarkısı ile yeniden dikkatleri üzerine çeken Hasan Yılmaz bugün Demet ve Alişan'ın konuğu oldu. Peki Hasan Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hasan Yılmaz evli mi?

HASAN YILMAZ KİMDİR?