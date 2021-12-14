Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Hasan Zengin ile ilgili acı haberi duyurdu. Özel'in açıklaması sonrası Hasan Zengin kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Hasan Zengin neden öldü? sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar...

HASAN ZENGİN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDAYDI?

Hasan Zengin 1933 Manisa, Alaşehir'de dünyaya geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun olmuştur. İzmir Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, Manisa Bayındırlık Müdürlüğü, Serbest Mühendislik, Müteahhitlik yapmıştır. TBMM IV. (XV), V. (XVI) ve XVIII. Dönem Manisa Milletvekilidir.

HASAN ZENGİN NEDEN ÖLDÜ?

Manisa'da iki dönem CHP'den bir dönem de SHP'den olmak üzere üç dönem milletvekilliği yapan Hasan Zengin yaşamını yitirdi.

88 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Hasan Zengin'in ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu. Manisa'nın eski milletvekillerinden Hasan Zengin, İzmir'in Urla ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Hasan Zengin'in ölüm nedenine ilişkin bilgi vermezken yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

" Bir suredir Urla'da tedavi görmekte olan 15., 16. ve 18. Dönem Manisa Milletvekilimiz Hasan Zengin'i biraz önce kaybettik. Siyaseten hep örnek aldığımız Hasan Amcamız, partimizin ve Manisamızın şüphesiz en çok halka dokunan, en çalışkan ve en sevilen milletvekillerinden biriydi.

Manisa'da gitmedik köy, girilmedik ev bırakmamış Hasan amcamızın yeri dolmaz. Manisamızın ve partimizin başı sağ olsun"