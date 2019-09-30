Hasar tespit çalışmaları nedeniyle öğrenciler başka okula nakledildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hasar tespit çalışmaları yapılacak okulun öğrencileri başka okula nakledildi.

Silivri'de meydana gelen deprem sonrası Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki Nizamettin Demirdöven İlkokulunun hasar gördüğü belirlendi.

Alınan kararla okulda eğitim gören 524 öğrenci, Marmaraereğlisi Belediye Ortaokuluna nakledildi.

Bu arada, Marmaraereğlisi Kaymakamlığı binasının da boşaltılmasına karar verildi.

Kaymakamlık hizmetlerinin Belediye Gençlik Merkezi'nde devam edeceği öğrenildi.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışmaları kapsamında öğrencilerin eğitiminin etkilenmemesi amacıyla nakil kararının alındığını söyledi.

Okulda ağır hasar olmadığını ifade eden Tohumcu, "Ağır bir hasar söz konusu değil, gerekli incelemeler devam ediyor. Okul hassas bir kurum olduğu için tedbiren taşındı. Detaylı çalışma yapılabilmesi için okuldaki eğitim başka bir yerde devam edecek. Detaylı çalışmadan sonra varsa bir sorun gerekli güçlendirme çalışmaları yapılacak ve okul eğitime devam edecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA