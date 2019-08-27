Hasat sezonu başlarken üreticinin yüzü gülüyor

İZMİR Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, kötü iklim koşullarından olumsuz etkilenmeyen üreticilerin bu yıl verimli bir sezon geçirdiği söyledi. Üreticilerin yüzünün güldüğünü dile getiren Kestelli, "Üzüm, incir gibi önemli tarım ürünleri için bu sezon kış periyodu gayet olumlu geçti" dedi.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, son günlerde Asya piyasalarının açılmasıyla liranın dolar kuru karşında hızla değer yitirdiğini belirterek doların bir anda 5.78 seviyesinden 6.39'a kadar çıktığını, bankaların zarar durdurma hamlesi ile yeniden 5.80 düzeyine gerilediğini ifade etti. Kestelli, bu olayın kısa süreli bir şok olarak değerlendirilse de iş dünyası olarak ekonomide dengelerin tam anlamıyla yerine oturana kadar tetikte olunması gerektiğini savundu. Kestelli, her ayın son cuma günü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile sektöre ilişkin konuları değerlendirerek sorunlara etkin çözümler üretmek ve yeni projeler geliştirmek amacı ile bir araya geldiklerini ifade etti.

Yazın yavaş yavaş sona ererken birçok ürün için hasat sezonunun başladığını anlatan Başkan Kestelli, "Gözümüz, kulağımız tarlalarda, bağlarda ve bahçelerde. Geçtiğimiz üretim yılında bölgemizde yaşanan kötü iklim koşulları, bölgemizin önemli ürünleri olan çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir üretimini hem miktar hem de kalite yönünden ciddi bir şekilde etkilemişti. Kapalı ve kontrollü üretim alanları dışında tarımda doğanın yarattığı risk ve belirsizliği yönetmek hiç kolay değil. Ancak doğayı ve ekosistemi korumak mümkün. Neyse ki bu yıl yüzümüz gülüyor. Üzüm, incir gibi önemli tarım ürünleri için bu sezon kış periyodu gayet olumlu geçti" dedi. Özellikle kış yağışlarının bağların ve incir ağaçlarının gelişimine olumlu etki yaptığını anlatan Kestelli, bu yıl bölge genelinde üzüm ve incirde meyvelerin olgunluk durumuna ulaşmasının geçen yıla göre daha geç olduğunu ifade etti. Hem üzüm bağlarında hem de incir bahçelerinde şu an için yüksek değer gösteren bir hastalık ve zararlı gözlemlenmediğine dikkat çeken Kestelli, şöyle devam etti:

"Özellikle bağlardaki durum, bu sezona daha dinlenmiş ve güçlerini toparlamış olarak girdiklerini, üründeki gelişimle belli ediyor. Şu tarih itibari ile geçen yıllara nazaran daha verimli ve daha kaliteli bir ürün yılının bizleri beklediğini söylememiz sanırım yanlış olmaz. Dünya ticaretindeki son dönemde yaşanan gelişmeler de açıkçası biz tarım ve gıda sektörünü epey umutlandırmış durumda. Ülkelerin birbirleri arasında yaşadıkları sorunlar, nüfus açısından kalabalık olan Çin ve Rusya'nın ülkemiz ürünlerine yönelmelerini sağladı. Bu bizler açısından yılın en önemli kazanımlarından biri. Önümüzdeki dönemde kaliteli ve sürdürülebilir tarım ve gıda ürünleri arzı ile ülkemizin rekabet gücünün çok daha artacağına inanıyorum."

HAZİNE PARSELLERİ TARIMA TAHSİS EDİLECEK

Toplantının açılışında konuşan İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz, bu yıl ürünlerin verimi anlamında genel olarak bitki sağlığı ve gelişiminin güzel göründüğünü ancak, pamuk piyasası ile ilgili herhangi bir olumlu seyirin hala gözlenmediğini dile getirdi. Bu gidişle pamuk ekim alanlarında üreticilerin maliyetinin de altında pamuk satmaya zorlanabileceğini savunan Kocagöz, üreticinin pamuk üretiminden vazgeçebileceğini öne sürdü. Önceki toplantılarda genç işsizliğin önlenmesi adına hazine parsellerinin tarımsal üretim adına genç işsizlere tahsisi ile ilgili bir model önerdiğini söyleyen Barış Kocagöz şöyle konuştu:

"Ne mutlu ki Çevre Bakanlığımız hazine parselleri ile ilgili buna yakın yeni bir tasarrufta bulundu. Hazine parsellerinin sera ve tarımsal üretim amacıyla tarım satış kooperatifleri ve birliklerine uzun vadeli bedelsiz tahsisine karar verdi. Bence bu da ülkemiz tarımı ve üretimi adına atılmış çok doğru bir adım. Hem atıl alanlarımızın tarımsal üretimle yeşermesi hem de kooperatifçiliğin desteklenmesi adına yapılmış çok doğru bir hamle olarak görüyorum. Bu fırsatla üyemiz de olan Tariş pamuk, üzüm, incir, zeytin ve diğer birliklerinin Çevre Bakanlığımıza başvurarak uygun buldukları hazine parsellerine talip olmaları gerek. Bu alanlarda üretilecek proje ve üretimlerin büyük katmadeğeri olacağına inanıyorum."

ÜZÜM KALİTESİNDE ARTIŞ

Çekirdeksiz kuru üzüm sezonunun başladığına dikkati çeken meclis üyesi Mehmet Esmer, piyasalarda moralin yüksek olduğunu belirterek, "Borsada işlemlere başlandı. Yaklaşık 10 lira seviyesinde alışverişler devam ediyor. 300 bin tonluk bir rekolte açıklaması var. Bu rekolteye göre hesaplarımızı yapıyoruz. Bu yıl bütün emtialarda kaliteli bir sezon var" dedi. Üzümü emtia olarak değerlendirdiğinde 300 bin tonluk rekoltenin rahatlıkla ihraç edilebileceğini savunan Esmer, Türkiye'nin 100'ü aşkın yıldır ihracatta deneyimli bir ülke olduğunu belirtti. 95 yıldır borsada fiyat ilan edildiğini açıklayan Esmer, "Türkiye dünyada üzüm ihracatında lider. ABD'nin üzümden çıkmasıyla birlikte üretimde de liderliği aldı. İran, Afganistan, Özbekistan gibi ülkelere bakıldığında kalitemiz ve işletmelerin modernliği açısından hiçbir sorunumuz yok. Ancak işin ticaret kısmında sorun var. Ciddi bir finansman ihtiyacı var ve bunu karşılamak son derece zor" diye konuştu.

İTB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu da geçen yıl üzüm üretiminin az da olsa ürünün tamamını sattıklarını vurguladı. Bu yıl 300 bin tonun üzerinde ürün beklendiğini kaydeden Zincircioğlu şunları söyledi:

"Kalite sorunumuz yok. Çünkü yağmur riski de gözükmüyor. Yağmur kaliteyi bozup rengini değiştirebilir. Toprak Mahsülleri Ofisi'nin "10 liranın altına düşerse malı alabilirim" açıklaması piyasada fiyatın tutunacağına işarettir. İhracatçı olarak malı sıkıntı olmadan satarız diye düşünüyorum. Üzümün önümüzdeki haftalarda incirle beraber ilk mahsul töreni yapılacak. Yeni sezonun tüm taraflara bereketli olmasını diliyorum."

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DHA