Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri görev tanımı nedir, Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri ne iş yapar, Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri Tanımı;

Sebze meyve ve süs bitkileri gibi ürünlerin hasadından pazarlamasına kadar olan süreçte kayıpların önlenmesi, ürünlerin sınıflanması, ambalajlanması, depolanması, pazara hazırlanması, satışı gibi görevleri gerçekleştiren kişidir.

Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri Maaşları

Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

3142.37

Meslek Adı :

Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Görev ve İşlem Basamakları :

Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri, çalışılan birimin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Meyve ,sebze, süs bitkisi gibi taze ürünlerde hasadı gerçekleştirme işleminde çalışmak,

b) Ürünleri hasadı, bağlanması sınıflaması, ambalajlaması, ön soğutması, depolaması, pazara hazırlaması, satışı işlemlerini gerçekleştirmek,

c) Hasattan sonra soğutma sisteminin değişik evrelerinde, taze meyve, sebze ve süs bitkilerinde meydana gelen kayıpları en alt düzeye indirmek

, d) Konserve, salça, turşu, marmelat, reçel, dondurma gibi ürünlerin kurutulması ve dondurulması aşamalarında çalışmak,

e) Hasattan sonra gıdalarda işlenen ürünlerde hijyenin ve kalitenin kontrolünü sağlamak,

f) Kalite riskini azaltmakla sektörün ihracatçı ülkelerle rekabet gücünü geliştirip dış satımının artmasını sağlamak,

g) Aylık olarak sebze hasadını yapmak,

h) Yıllık olarak meyve hasadını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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