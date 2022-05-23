Hasatlar başladı fiyatlar hallere yansıdı... "2 hafta içinde fiyatlar daha da düşecek"

Son dönemlerde artan sebze meyve fiyatlarının market ve pazarla ciddi şekilde yansıması vatandaşın cebini bir hayli zorluyordu. Adana'da soğan, patates, salatalık ve nektarin gibi ürünlerin hasadına başlamasıyla birlikte fiyatlarda düşüşler gelmeye başladı. 3 hafta önce yüksek fiyatlarla satılan ürünler bugünlerde Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde indirimli fiyatlarla satılmaya başlandı.

FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK

Hasadın başlaması ve fiyatların düşmesiyle birlikte Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde 3 hafta önce 10 liraya satılan salatalık 1 liradan, 15 liralık patates 6 liradan, 5 liraya satılan taze soğan ise 3, şeftali ve nektarin 20, erik 15, muz 18, portakal liradan satılıyor.

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan'ın yaptığı açıklamayla, fiyatların 2 hafta içerisinde yarı yarıya düşeceğini haberi verildi. Doğan, hasatların başlamasıyla birlikte vatandaşların cebinin rahatlayacağını söyleyerek “Önümüzdeki dönemlerde fiyatlar düşecektir. Şuanda taze patates 8 liradan eski patates ise 5-6 lira arasında satılıyor. Eski soğan 1 buçuk liradan taze soğan ise 3 buçuk liraya satılıyor. Önümüzdeki günlerde onun da fiyatı düşecektir. Hasat yeni yeni başladığından dolayı fiyatlar daha da düşecek” diye konuştu. Muhsin Doğan Adana karpuzunun da hasada başlamasıyla birlikte fiyatların daha düşeceğini aktardı.

"DENETİM YAPILMAZSA FİYATLAR ETİKETLERE YANSIMAZ"

Mahsun Doğan, marketlerde tanesi 10 liradan satılan marulu halde 1 liraya satamadıklarını bu yüzden de denetimlerin sıklaşması gerektiğini, deneti yapılması halinde sebze meyve fiyatlarının daha da düşeceğini söyledi. Doğan, "Özellikle Adana ve çevresinde hasatlar yeni başladı. 2 hafta içerisinde fiyatlar yarı yarıya düşecek. Şuan 8 liradan satılan domates 2 hafta sonra 4 liraya düşecek. Ancak denetim yapılmazsa fiyatlar etiketlere yansımaz. Bizim burada fiyatlar düşüyor ama semt pazarları ve marketlerde fiyatlar değişmiyor." ifadelerini kullandı. (İHA)