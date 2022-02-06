Hasbelkader ne demek, TDK'ya göre Hasbelkader kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hasbelkader ne demek? Hasbelkader TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hasbelkader kelimesi. Peki hasbelkader ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hasbelkader nedir, hasbelkader kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HASBELKADER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hasbelkader kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hasbelkader kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hasbelkader kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Rastlantı sonucu olarak, tesadüfen

- Yazgıdan dolayı

