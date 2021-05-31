Hasbulla Magomedov (Hasbik) kimdir, nereli, kaç yaşında? Boyu kaç? Kilosu ne kadar? soruları internet mecrasında en çok bakılanlar arasında yerini almaya devam ediyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

HASBULLA MAGOMEDOV (HASBİK) KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? BOYU KAÇ? KİLOSU NE KADAR?

18 yaşında olan Hasbulla Magomedov, 2003 yılında Dağıstan'da dünyaya geldi. Son zamanlarda sosyal medyadaki videoları ve fotoğrafları ile ilgi çeken Magomedov, kısa sürede popüler oldu. Hasbulla Magomedov, lüks araçlara olan olan düşkünlüğüyle biliniyor.

BOYU KAÇ? KİLOSU NE KADAR?

92 cm boyundaki TikTok fenomeni Hasbulla 'Hasbik' Magomedov, 18 kilodur.