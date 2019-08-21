Haşdi Şabi: “ABD bizi bombaladı”

Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi güçleri son günlerde cephaneliklerinde meydana gelen patlamalarının arkasında ABD'nin olduğunu iddia etti.

Şii Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis yaptığı yazılı açıklamada son günlerde cephaneliklerinde meydana gelen patlamalarının arkasında ABD'nin olduğunu öne sürdü.

ABD'yi askeri üsleri ve cephaneliklerini bombalamakla suçlayan Mühendis, ABD uçaklarının Irak hava sahasındaki hareketlere dair bilgisinin olduğunu belirtti. Haşdi Şabi ve Irak ordusunun terör örgütü DEAŞ'a indirdiği ağır darbeler ve Haşdi Şabi güçlerinin yasallaşması sonrası Irak düşmanlarının yeni planlar peşinde olduklarını söyleyen Mühendis, "Irak'ın düşmanları Haşdi Şabi güçlerini farklı yollarla hedef almaya çalışıyorlar. Irak ve bölgeye terör gruplarını getiren ABD, Irak'ın egemenliğini ihlal etmeye devam ediyor ve Haşdi Şabi'yi vurmak için bütün yollara başvuruyor" dedi.

"ABD uçakları DEAŞ'ı değil bizi takip ediyor"

ABD Hazine Bakanlığının bazı Iraklı yetkililerine uyguladığı yaptırımların Haşdi Şabi'yi hedef alan planların bir parçası olduğunu söyleyen Mühendis, "ABD, Azerbaycan üzerinden 4 tane insansız hava aracı getirdiğine ve bunları Irak askeri üslerini gözetlemek için kullandığına dair detaylı bilgilerimiz var. Ayrıca Irak hava sahasında ABD uçaklarının uçuş saatleri ve nereden havalandığı ve nerede indiğine dair bilgilerimiz var. Söz konusu uçakları DEAŞ'ı takip etmek yerine üslerimiz takip ediyor. Bütün bunları Ortak Operasyonlar Komutanlığı ve Hava Savunma Kuvvetlerine aktardık" dedi.

Dün Bağdat ile Selahattin arasında yer alan Beled bölgesinde yer alan Askeri Hava Üssünde Haşdi Şabi'ye ait bir mühimmat deposunda patlama yaşanmıştı. Geçtiğimiz hafta başkent Bağdat'ın güneyinde yer alan bir silah ve mühimmat deposunda meydana gelen büyük bir patlamada ise 1 kişi hayatını kaybederken 29 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İHA