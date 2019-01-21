Haseke’deki saldırıyı DEAŞ üstlendi
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde YPG ve ABD askerlerine yönelik düzenlenen saldırıyı DEAŞ üstlendi.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde YPG ve ABD askerlerine yönelik düzenlenen saldırıyı DEAŞ üstlendi.
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde haber ajansı AMAK'tan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde ABD devriyesine düzenlenene terör saldırısını DEAŞ militanlarınca yapıldığını bildirdi.
Bomba yüklü aracın müşterek ABD-YPG konvoyunu hedef aldığı kaydedildi. Olayda 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: İHA
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